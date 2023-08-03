Футболистка сборной Украины прокомментировала фейк газпромовского Зенита о сотрудничестве с ее клубом

Россия распространила очередной фейк в спортивном пространстве. Женская команда газпромовского Зенита еще в июне 2023 года объявила о сотрудничестве с турецким Фомгетом, но это соглашение существовало только в голове россиян.

Турецкий клуб выступил с официальным заявлением после новостей укрСМИ о продлении контракта с украинками Ольгой Овдийчук и Яной Деркач. Нынешний клуб наших девушек не имеет никаких контактов с командой враждебной страны.

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Овдийчук: У нас четкая украинская позиция против страны-агрессора

Фомгет разделяет позицию своих украинских легионерок по отношению к стране-агрессору. А информация о сотрудничестве с Зенитом, которую россияне выставили еще 16 июня, только очередной фейк врага. Ольга Овдійчук в комментарии сайта 24 Канала еще раз подтвердила свою и партнершу по команде Деркач патриотическую позицию по войне против России.

Также футболистка сборной Украины отметила, что в контракте есть пункт, если турецкий клуб начинает сотрудничество с командой страны-оккупанта, то соглашение будет автоматически и в одностороннем порядке разорвано.

У нас четкая украинская позиция против страны-агрессора и все, что связано с полномасштабным вторжением! Относительно сотрудничества с российскими спонсорами, клубами, рекламами и т.д. Также в контракте есть пункт, если клуб начинает сотрудничество с вышеизложенным, то контракт автоматически и в одностороннем порядке прекращает свое действие!

– ответила футболистка.

Спортивная редакция 24 Канала извиняется перед футболистками за новость о сотрудничестве Фомгет с Зенитом. Надеемся, что в будущем футбольные клубы будут сразу реагировать на новые российские фейки.

Напомним, что Ольга выступает за Фомгет с начала полномасштабного вторжения России в Украину, а Деркач – с 2021 года.

Это уже далеко не первый подобный фейк в инфопространстве, который касается украинских спортсменок. Недавно россияне распространили ложную обложку французской газеты Charlie Hebdo с Ольгой Харлан. Было это после скандального ЧМ-2023. Вроде бы издание высмеивает украинку, которая отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой.

На фейковом переплете Харлан изображена в агрессивно безобразном виде. Напротив нашей саблистки нарисована приветливая Смирнова, с удивлением наблюдающая за агрессией Ольги. Россияне еще и провокативно подписали рисунок: "Истинная гордость своей страны".