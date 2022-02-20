В субботу, 19 февраля, Фил Фоден посетил боксерский поединок в Манчестере, где главным стал бой между Амиром Ханом и Бруком Келлом.

Случилось это после того, как Манчестер Сити неожиданно дома проиграл Тоттенхэму, пропустив решающий гол уже в компенсированное арбитром время.

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На боксерский бой Фоден отправился со своей девушкой Ребеккой и мамой Клер.

После боя они в подтрибунных помещениях направлялись в одну из комнат. Именно по дороге и произошла драка с другими присутствующими. Они начали выкрикивать оскорбления в адрес Фодена.

Именно тогда из комнаты и вышла Клер, вступившая в словесную перепалку. В один из моментов она не выдержала и толкнула мужчину. Он чуть не упал, но удержался на ногах, после чего рукой ударил женщину по лицу.

После этого началась потасовка, к которой присоединились и Фоден со своей девушкой. А также его друзья, которые были с ним. Один из них сорвал со стены огнетушитель и несколько раз замахнулся на нападающих. Ему удалось их отогнать, после чего он бросил его в толпу.

Видео драки с участием Фодена