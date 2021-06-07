Легендарный Мейвезер не смог за 8 раундов нокаутировать блогера Пола: видео боя

В ночь с 6-го на 7 июня легендарный боксер Флойд Мейвезер и блогер-любитель бокса Логан Пол провели поединок, который не определил победителя.

Поединок проходил по стандартным правилам бокса, в формате 8 раундов по 3 минуты. Трансляция продавалась за 55 долларов в США. Не было тройки судей, которые обычно выставляют баллы. Только судья в ринге и главное правило: выживать до конца. Если бой длится 8 раундов – фиксируется ничья.

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Логан Пол оказался не подарком и не случайным человеком в боксе. Имея большое преимущество в антропометрии, блогер хорошо держал дистанцию ​​и даже иногда атаковал.

Флойд в первых раундах не включался и отсиживался в защите. До 4 раунда Логан Пол заметно подсел функционально, начал клинчевать и пропускать удары.

Однако Мейвезер не спешил запускать мощные атаки, работая вполсилы, одиночными ударами. То ли не мог, то ли не хотел. В итоге – ничья.

Флойд Мейвезер – Логан Пол: видео

Мейвезер – Пол видеообзор