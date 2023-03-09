Серена Уильямс вместо мамы: форвард Вест Хэма повеселил во время флешмоба на 8 марта – фото

Игроки лондонского клуба провели тренировки по футболкам в честь близких им женщин. Особенно выделился во время этой акции Майкл Антонио, посвятивший экипировку известной теннисистке.

9 марта Вест Хэм проведет первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Соперником лондонцев станет кипрский АЭК из Ларнаки, который на прошлой стадии выбил Днепр-1.

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За день до матча, 8 марта, на Кипре игроки "молотков" провели необычную тренировку. В честь Международного женского дня футболисты одели футболки в честь близких им женщин – мам, дочерей, сестер или бабушек.

Оригинально подошел к делу нападающий Майкл Антонио. Вместо того чтобы набить на футболку имя родного человека, игрок сборной Ямайки решил сделать экипировку в честь Серены Уильямс.

Сам Антонио объясняет это тем, что является давним поклонником теннисистки. Он считает ее лучшим игроком в истории тенниса, талантливой личностью и примером для копирования в мире.

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Отметим, что Вест Хэм проводит неудачный сезон в АПЛ. Команда Дэвида Моес отчаянно борется за выживание, занимая 16 строчку. Расстояние от зоны вылета составляет всего один балл. Майкл Антонио в 32 матчах забил 10 голов.

. Серена Уильямс – самая успешная теннисистка в истории по выигранным призовым (около 95 миллионов долларов за карьеру). На ее счету 73 трофея, в том числе 23 победы на турнирах Grand Slam. Карьеру американка завершила в 2022 году.