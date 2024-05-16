Возвращение года: известный клуб планирует заявиться на Вторую лигу

Футбольный клуб Ужгород планирует возобновление выступлений. Закарпатский клуб хочет быть представлен в следующем сезоне Второй лиги.

Несколько клубов УПЛ рассматривают возможность с нового сезона заявить свои вторые команды в чемпионат Второй лиги. Кроме того, ФК Ужгород хочет возобновить выступления в ПФЛ.

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Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ

Закарпатцы, которые в сезоне 2021/22 были представлены в Первой лиге, приостановили свои выступления после российской агрессии. По информации источника, Ужгород хочет быть представлен во Второй лиге.

Также изъявили желание выступать в этом дивизионе и вторые команды Полесья, Александрии и Буковины. Кроме того, ведутся переговоры на эту тему с Ворсклой и Колосом. Под вопросом дальнейшее участие Кремня-2.

Напомним, в 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, руководство ФК Ужгород приняло решение приостановить выступления. На тот момент ужгородцы занимали 15 место в Первой лиге.