Пошли на уступку соперникам: новичок УПЛ первый матч в элите проведет дома

Житомирское Полесье дебютирует в УПЛ. И руководству клуба удалось договориться, чтобы первый матч в элитном дивизионе команда провела таки на родном стадионе.

Впервые в истории украинского футбола клуб из Житомира дебютирует в элитном дивизионе. В 2023 году им стало Полесье, довольно легко выигравшее Первую Лигу. Но еще до первого матча в УПЛ попало в расистский скандал.

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Во время жеребьевки календаря УПЛ Полесью выпал первый матч провести на выезде – в Ровно против Вереса. Однако руководство клуба обратилось с просьбой к представителям Вереса о том, чтобы перенести первый матч в Житомир. Зато матч второго круга между этими командами, который должен быть домашним для Полесья – провести в Ровно.

"Клуб пошел на уступку соперникам, для которых этот поединок станет первым в истории в элите украинского футбола", – говорится в заявлении Вереса.

Таким образом, матч первого круга между командами состоится 28 июля в Житомире. И начнется в 19.00. Вместо этого матч второго круга Полесья – Верес, запланированный на 2 декабря, состоится в Ровно.