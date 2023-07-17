Пошли на уступку соперникам: новичок УПЛ первый матч в элите проведет дома
Источник:НК Вереск
Житомирское Полесье дебютирует в УПЛ. И руководству клуба удалось договориться, чтобы первый матч в элитном дивизионе команда провела таки на родном стадионе.
Впервые в истории украинского футбола клуб из Житомира дебютирует в элитном дивизионе. В 2023 году им стало Полесье, довольно легко выигравшее Первую Лигу. Но еще до первого матча в УПЛ попало в расистский скандал.
Смотрите также В Житомире никогда не было чернокожих игроков: как фанаты Полесья попали в расистский скандал
Во время жеребьевки календаря УПЛ Полесью выпал первый матч провести на выезде – в Ровно против Вереса. Однако руководство клуба обратилось с просьбой к представителям Вереса о том, чтобы перенести первый матч в Житомир. Зато матч второго круга между этими командами, который должен быть домашним для Полесья – провести в Ровно.
"Клуб пошел на уступку соперникам, для которых этот поединок станет первым в истории в элите украинского футбола", – говорится в заявлении Вереса.
Таким образом, матч первого круга между командами состоится 28 июля в Житомире. И начнется в 19.00. Вместо этого матч второго круга Полесья – Верес, запланированный на 2 декабря, состоится в Ровно.