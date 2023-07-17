Вперше в історії українського футболу клуб з Житомира дебютує в елітному дивізіоні. У 2023 році ним стало Полісся, яке доволі легко виграло Першу Лігу. Але ще до першого матчу в УПЛ потрапило в расистський скандал.

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Під час жеребкування календаря УПЛ Поліссю випало перший матч провести на виїзді – в Рівне проти Вереса. Однак керівництво клубу звернулося з проханням до представників Вереса про те, щоб перенести перший матч до Житомира. Натомість матч другого кола між цими командами, який би мав бути домашнім для Полісся – провести в Рівне.

"Клуб пішов на поступку суперникам, для яких цей поєдинок стане першим в історії в еліті українського футболу", – йдеться в заяві Вереса.

Таким чином матч першого кола між командами відбудеться 28 липня в Житомирі. І розпочнеться о 19:00. Натомість матч другого кола Полісся - Верес, запланований на 2 грудня, відбудеться у Рівному.