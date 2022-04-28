ФК Мариуполь жил, живет и будет жить в составе нашей прекрасной страны, – вице-президент клуба
Источник:фейсбук Андрей Санин
В сети ходили слухи о том, что футбольный клуб Мариуполь прекратил свое существование. Вице-президент команды Андрей Санин опроверг все слухи.
ФК Мариуполь не прекратил свое существование
Санин заявил, что он уже привык к регулярным фейкам по отношению к его команде. Однако сейчас он считает, что подобные слухи помогают врагу.
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"За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки "доброжелателей". Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать "измены" на пустом" месте – это будет однозначно работать на нашего врага", – сказал вице-президент Мариуполя.
Специалист подчеркнул, что клуб "жил, живет и будет жить в составе нашей страны". Он не представляет родной город, который страдает от безжалостных преступлений оккупантов, без футбола.
И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола,
– подчеркнул Санин.
- Мариуполь ушел на зимний перерыв на последней позиции в турнирной таблице УПЛ, имея 8 очков после 18 матчей. Сезон чемпионата Украины-2021/2022 досрочно закончили.
- Потому клубы закончат сезон на тех местах, которые заняли по итогам первой части сезона.