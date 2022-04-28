ФК Мариуполь жил, живет и будет жить в составе нашей прекрасной страны, – вице-президент клуба

В сети ходили слухи о том, что футбольный клуб Мариуполь прекратил свое существование. Вице-президент команды Андрей Санин опроверг все слухи.

ФК Мариуполь не прекратил свое существование

Санин заявил, что он уже привык к регулярным фейкам по отношению к его команде. Однако сейчас он считает, что подобные слухи помогают врагу.

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"За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки "доброжелателей". Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать "измены" на пустом" месте – это будет однозначно работать на нашего врага", – сказал вице-президент Мариуполя.

Специалист подчеркнул, что клуб "жил, живет и будет жить в составе нашей страны". Он не представляет родной город, который страдает от безжалостных преступлений оккупантов, без футбола.

И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола,

– подчеркнул Санин.