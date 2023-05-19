Нотка шантажа присутствует: ФК Львов предложил футболистам досрочно расторгнуть контракты

Сезон 2022/2023 может стать последним для футбольного клуба Львов. Руководство львовян взялось за кардинальные изменения в команде и глобальную чистку состава.

Львовский клуб – главный претендент на вылет из УПЛ, понемногу готовящийся к роспуску команды. По информации Игоря Бурбаса, руководство Львова предложило всем футболистам с согласия обеих сторон расторгнуть контракты с командой еще до конца сезона-2022/2023.

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Намек на прекращение существования клуба

При таких раскладах клуб предлагает футболистам расторжение сделок и выплату одной полной зарплаты. На такие условия уже согласился защитник Алексей Дитятьев, который только в январе 2023 года присоединился к этому клубу из города Льва.

Другие игроки пока думают и не принимают таких условий от боссов клуба. Хотя руководство клуба отмечает, что после вылета из УПЛ футболисты вообще не получат ни одной зарплаты.

Последние туры сезона Львов планирует доигрывать своими питомцами.

Напомним, что после 26 туров Львов идет на последней 16-й строчке, имея в своем активе только 13 баллов. К 15-му Металлисту отставание в 9 очков. До стыковых матчей, в зоне которых Рух и Минай, отставание в 11 и 13 пунктов соответственно.

Впереди у Львова остаются, возможно, прощальные поединки в УПЛ. Соперниками львовян будут Движение, Черноморец, Ингулец и Колос. Чисто теоретически подопечные Анатолия Бессмертного могут догнать другую львовскую команду Рух, которая идет в зоне стыковых встреч. Но для этого нужно, чтобы Львов победил во всех 4-х матчах, а Движение во всех проиграло.

Интересно ли такое решение о расторжении контрактов свидетельствует о том, что клуб исчезнет с футбольной карты Украины? Или это разгрузка зарплатной ведомости перед вылетом в Первую лигу Украины? Окончательный ответ известен только руководству львовского клуба.

Раньше была информация, что Металлист может прекратить свое существование. Однако журналист Игорь Цыганик опроверг эту информацию. У Харьковского клуба задолженности по зарплате, но готов даже в Первой лиге отстраивать команду.