"Никогда не простим, ненавидим всех вас": ФК Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога

Криворожский коллектив не мог умолчать о беде, которая произошла по отношению к их родному городу. Россияне – нежелательные гости на территории Украины.

Российские террористические войска утром 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.. Целью российских окупантов оказалась гражданская инфраструктура.

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Никогда не простим

Футбольный клуб Кривбасс, родным городом которого является Кривой Рог, отреагировал на очередной террористический акт страны-агрессора. Россияне устроили ракетные обстрелы города в Днепропетровской области. Один из снарядов попал в четырехэтажное здание учебного заведения, второй – разрушила секцию с 4-го по 9-й этаж жилого дома. В результате атаки погибли два человека, пострадали не менее 20. К тому же еще 5-7 человек могут быть под завалами. Кривбасс же, в свою очередь, резко и четко высказался в сторону террористов. Футбольный коллектив в своих социальных сетях разместил краткий, но всем понятный текст.

31/07/23. Никогда не простим. Ненавидим всех вас. Россия – государство-террорист,

– написал криворожский клуб.

Текст от Кривбасса / инстаграмм криворезкого коллектива

Напомним, что "красно-белые" минимально уступили в первом официальном матче в сезоне Александрии в рамках Украинской Премьер-лиги со счётом 1:0. Еще с первого тайма на поле осталось 10 игроков в форме Кривбасса, поскольку один из представителей криворожского клуба получил прямую красную карточку. Юрий Вернидуб жестко высказался о судействе в Украине после этого эпизода.