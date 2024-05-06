Уважение и трэш-ток в одном флаконе: Фьюри спрогнозировал начало боя с Усиком и оценил соперника

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде состоится вечер бокса. Главным событием на "Kingdom Arena" будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Сейчас оба спортсмена выходят на пик своей формы. Британец уже прибыл в столицу Саудовской Аравии, где поделился ожиданиями от эпохального события.

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Никакой недооценки со стороны Фьюри

Обладатель титула WBC признался, что очень тщательно готовился в тренировочном лагере и рассказал о своем отношении к украинскому боксеру:

Я тяжело тренируюсь в подготовке к Усику, делаю все, что в моих силах. Я уважаю Усика как человека, ведь он верующий и семьянин, как и я сам. Поэтому я уважаю это больше, чем любое другое боксерское достижение.

Также Фьюри заявил, что бесспорно уважает и результаты украинца непосредственно на ринге, ведь Усик был олимпийским чемпионом, абсолютом в крузервейте и является объединенным чемпионом.

"Вы должны уважать такие достижения. Я не дерусь с ребятами, у которых рекорд 14-11. Я встречаюсь с бойцами, которых называют The Real Deal. Хотя The Real Deal – это Холифилд. Поэтому я готов к этому вызову", – сказал Фьюри.

Несмотря на уважение, британец в присущем себе самоуверенном стиле спрогнозировал начало боя.

Что произойдет в первом раунде? Увидите, как Кролик убегает. Убегай, Кролик, убегай. И я буду бам-бам-бам, буду тем, кто сделает пирог из крольчатины. Но он может и пойти агрессивно на меня. Кто знает? Это бокс. Узнаем 18 мая,

– сказал Фьюри.

Напомним, что победитель боя станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов. По условиям контракта, между боксерами также должен состояться реванш.