Фьюри и Уайлдеру запретили провести дуэль взглядов, чтобы "спасти" бой

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер после двух поединков заметно недолюбливают друг друга. Отношения между боксерами настолько напряженные, что им запретили проводить дуэль взглядов.

Арум: кто бы их остановил?

Обладатель титула WBC британец Фьюри и американец Уайлдер приняли участие в пресс-конференции перед поединком. Мероприятие должно было завершиться традиционной дуэлью взглядов.

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Но Боб Арум, промоутер Фьюри, запретил боксерам встретиться взглядами. Глава компании Top Rank пожаловался на ведущую телеканала FOX Кейт Абдо.

По мнению Арума, ведущая намеренно провоцировала боксеров на схватку еще до выхода в ринг.

Если бы произошла дуэль взглядов, они начали бы толкать друг друга. На сцене не было охраны, а эта ведущая их подстрекала. Поскольку она из FOX, то была полностью предвзятой,

– сказал Арум.

Промоутер отметил, что вероятную драку между боксерами никому бы не удалось остановить.

"Кто бы их остановил? Они эмоциональны, они бойцы, они оскорбляли друг друга на глазах у всего мира, говоря плохие вещи, но это приемлемо. Слова не причиняют никакого вреда. Но теперь вы сводите их вместе, как злых собак, и хотите, чтобы они что-то устроили", – заявил Боб Арум.

Глава Top Rank добавил, что запрет провести дуэль взглядов спас бой.

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