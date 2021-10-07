Арум: Хто б їх зупинив?

Володар титулу WBC британець Ф'юрі та американець Уайлдер взяли участь у пресконференції перед поєдинком. Захід мав завершитися традиційною дуеллю поглядів.

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Але Боб Арум, промоутер Ф'юрі, заборонив боксерам зустрітися поглядами. Глава компанії Top Rank поскаржився на ведучу телеканалу FOX Кейт Абдо.

На думку Арума, ведуча навмисно провокувала боксерів на сутичку ще до виходу в ринг.

Якби відбулася дуель поглядів, вони почали б штовхати один одного. На сцені не було охорони, а ця ведуча їх підбурювала. Оскільки вона з FOX, то була повністю упередженою,

– сказав Арум.

Промоутер зазначив, що ймовірну бійку між боксерами нікому б не вдалося зупинити.

"Хто б їх зупинив? Вони емоційні, вони бійці, вони ображали один одного на очах у всього світу, кажучи найгірші речі, але це прийнятно. Слова не завдають ніякої шкоди. Але тепер ви зводите їх разом, як злих собак, і хочете, щоб вони щось улаштували", – заявив Боб Арум.

Глава Top Rank додав, що заборона провести дуель поглядів врятувала бій.

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