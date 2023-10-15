"Доберусь до этого малыша": "Жадное пузо" разбивает надежды на встречу с Усиком уже в декабре

Тайсон Фьюри продолжает подготовку к своему ближайшему поединку против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. "Цыганский король" снова заговорил в уже традиционном для себя стиле о бое против Александра Усика.

Британский боксер, владеющий поясом WBC, рассказал, состоится ли бой против украинского соперника уже в декабре 2023 года. Тайсон Фьюри оставил ответ по этому поводу для Дерека Чисоры, выложившего видео в своих соцсетях.

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Фьюри: Смахну его как каплю дождя с плеча

"Цыганский король" заверил, что все его мысли сконцентрированы на бою против Фрэнсиса Нганну. Уже после этого поединка, если закончит его без травм, будет думать о встрече с Усиком. При этом британец назвал себя Донки Конгом, который возьмется за Усика, сравнимого с малышом.

Слушай, не особо волнуюсь Усиком сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если буду целым и без травм, буду как Донки Конг – тогда доберусь до этого малыша. Смахну его как каплю дождя с плеча,

– одиозно заявил Фьюри.

Также "Жадное пузо" рассказал о своей подготовке к встрече с Нганну, которая длится уже 12 недель вместо традиционных 5-6. Тренировочный лагерь Фьюри продолжил сознательно, ведь с декабря был вне ринга. Ради возвращения в ринг Тайсон за месяц времени просто благодаря диетам скинул нереальные 68 килограммов.

Вероятно, что Фьюри не захочет проводить два поединка в столь короткие сроки. Поэтому его встреча с Александром состоится уже в новом 2024 году, а не 23 декабря, как об этом говорилось ранее.