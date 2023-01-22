"Это будет бой века": Фьюри ожидает величественного поединка против Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика. Это будет величайшее событие в мире бокса.

Более двадцати лет в супертяжелом дивизионе не определялся абсолютный чемпион мира. Так что предстоящий поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри будет уникальным в истории бокса.

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Бой века

Своими мыслями по поводу поединка за абсолют поделился британец Тайсон Фьюри. Он отметил, что впервые победитель боя станет обладателем четырех чемпионских поясов.

"Это бой века. Если помните, первый поединок Мухаммеда Али и Джо Фрейзера раскручивали как бой века. А перед этим боем века называли еще одно большое противостояние в тяжелом весе между Джеком Демпси и Джином Танни.

Тайсон Фьюри против Александра Усика – это первый бой в истории за четыре пояса в сверхтяжелом весе. Такого раньше не делали. Леннокс Льюис был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но он не владел четырьмя титулами. Это эпоха четырех поясов, поэтому это будет первый раз, когда супертяжеловес станет абсолютным чемпионом с четырьмя титулами в поединке века", – сказал "Цыганский король".

Фьюри: Мы с Усиком – два непобедимых чемпиона

Также Фьюри оценил своего будущего соперника Александра Усика, но сделал это в исключительно вежливой форме.

Мы два непобежденных чемпиона. Я двукратный чемпион и он двукратный чемпион в двух весовых категориях. Это очень интересный бой. Гигант встретится с тяжеловесом обычных размеров. Но это также будет поединок ловкого левши против гиганта, который контратакует, идет вперед – делает все. Я могу также хорошо делать все, что он делает,

– заявил дерзкий Фьюри.

Напомним, что из-за отсутствия достойного в финансовом плане предложения от Саудовской Аравии, поединок между Усиком и Фьюри откладывается на более поздний срок. Между тем, соперники соревнуются в острословии, пытаясь вывести из равновесия друг друга