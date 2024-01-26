"Не могу подготовиться лучше": Тайсон Фьюри – о бое против Усика

Уже через три недели состоится объединительный чемпионский бой в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. "Цыганский король" рассказал о тонкостях подготовки к поединку.

Поклонники бокса с нетерпением ждут 17 февраля, когда состоится бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик разделит ринг с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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Фьюри – о своей подготовке к бою с Усиком

За три недели до боя Тайсон Фьюри рассказал о своей подготовке к бою. По словам "Цыганского короля", он не сможет подготовиться лучше, чем делает это обычно.

"Очевидно, я собрал ту же команду, которую я всегда использую для подготовки к бою против левшей. Это все, что вы можете сделать. Я не могу подготовиться лучше к нему или к кому-нибудь другому.

Это боксерский поединок– если он лучше меня– он побьет меня, если я лучше его– я изобью его. Это все, ни больше ни меньше",– сказал Фьюри.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном уровне. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.