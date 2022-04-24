Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде и защитил звание чемпиона мира WBC: видео удара

Поединок Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта был едва ли не самым важным боем весной 2022 года. Два британца 23 апреля провели в Лондоне поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

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Для Тайсона Фьюри это была вторая титульная защита, тогда как Уайт впервые дрался за звание чемпиона мира. На стадионе "Уэмбли" за поединком наблюдали 94 тысячи зрителей, сообщает 24 канал.

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Во время вечера в Лондоне на большом экране включили обращение Владимира Кличко.

Как вы знаете, в Украине идет война. Мы столкнулись с вызовами, которые стоят наших жизней. Я рад возможности поздравить наших друзей и партнеров по всему миру. Мы становимся сильнее, во многом благодаря вашей поддержке. Мы благодарны за то, что вы поддерживаете родителей, матерей, детей Украины. Не останавливайтесь. Мы нуждаемся в вашей поддержке,

– сказал Кличко-младший.

С начала боя Фьюри обладал явным полным преимуществом, каждый раз пробивая защиту соперника.

Следующие два раунда оказались почти равными. Фьюри заметнее атаковал Уайта, однако существенных преимуществ над претендентом не имел.

Доминирование Фьюри стало более очевидным в 5-м раунде. Тайсон осторожно держал дистанцию ​​и контратаковал соперника.

Бой закончился в шестом раунде, когда Фьюри поразил аперкотом точно по подбородку Уайта, после чего тот упал. Диллиан пытался сразу встать, но не мог удержаться на ногах.

Видео удара