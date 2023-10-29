Провальная репетиция к бою за абсолют: Фьюри раздельным решением судей победил Нганну – видео

В ночь с 28 на 29 октября состоялось выставочное сражение между обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну. Поединок проходил по правилам бокса и по регламенту длился 10 раундов.

Этот поединок посетил Александр Усик. Ожидалось, что после легкой победы Тайсона Фьюри будет объявлена окончательная дата боя за первый в истории хевивейта бой за абсолют, победитель которого будет владеть сразу 4 поясами, пишет 24 Канал.

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Фьюри оказался не таким грозным, как казалось

Однако этого не произошло. Ведь коммерческое шоу для "Жадного пуза" получилось совсем не таким простым. Поединок начался активно со стороны обоих бойцов. Нганну, несмотря на то, что дебютировал в профессиональном боксе, смело и взвешенно атаковал, а Фьюри пытался держать дистанцию и попадать дальними ударами.

Британец из-за того, что бой происходил по правилам его родного спорта, действовал первым номером, но камерунский боец находил способ отвечать. Фрэнсис Нганну уже в третьем раунде шокировал публику и Тайсона Фьюри, на контратаке попав чемпиону WBC в голову, после чего тот оказался на настиле. "Цыганский король" некоторое время находился в нокдауне, но смог продолжить поединок.

Смотрите видео с нокдауном Тайсона Фьюри

После этого Фьюри действовал уже не столь самоуверенно и опасался мощных ударов соперника. В результате он все же победил раздельным решением судей, но точно не смог запугать Усика, который наблюдал за боем рядом с Криштиану Роналду. Рефери отдали "Жадному пузу" победу – 94:95, 96:93, 95:94, при этом даже британские болельщики заявляют, что бывшего чемпиона ММА ограбили.

После поединка Тайсон Фьюри встретился в ринге с Александром Усиком, но объявления даты боя за абсолют так и не произошло. Британец при этом не выглядел готовым уже сейчас начинать тренировочный лагерь, поэтому, возможно, 23 декабря, как говорилось ранее, бой все же не состоится.

Смотрите видеообзор боя Фьюри – Нганну