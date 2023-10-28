Фьюри – Нганну: когда состоится бой и где его смотреть онлайн

Уже в субботу, 28 октября, боксер Тайсон Фьюри проведет бой против борца Фрэнсиса Нганну. Этот поединок вызвал немалый ажиотаж, хотя на кону не будет чемпионского звания.

Тайсон Фьюри является обладателем чемпионского пояса по версии WBC в тяжелом весе. Но Нганну не будет тягаться за этот пояс. Он ведь боец смешанных единоборств, а не боксер. Хотя это сражение состоится по правилам бокса – он продлится максимум 10 раундов. А его победитель получит "символический" чемпионский пояс WBC.

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В общем, это выставочный бой, где сойдутся два наиболее медийно "раскрученных" бойца – с бокса и смешанных единоборств – которые могли бы выступить друг против друга. Это идея не нова, и в свое время так Флойд Майвезер провел бой против Конора МакГрегора, впоследствии получившего название "денежный бой". Ибо на кону были только деньги, а не титулы.

Поэтому и бой Фьюри против Нганну решили провести там, где были готовы заплатить за его проведение много – в Саудовской Аравии.

Кто покажет бой Фьюри – Нганну онлайн

Бойцы выйдут в ринг 28 августа. Приблизительное начало поединка – после 23:00.

Учитывая, что у Тайсона Фьюри есть немало фанатов, то бой будет доступен к просмотру по всему миру. В том числе в Украине. Но ни Megogo, в большинстве своем транслирующее боксерские поединки в Украине, ни Setanta, которая является транслятором боев UFC, этот бой не покажет.

Прямая трансляция боя Фьюри – Нганну в Украине будет доступна на платформе DAZN. Но только по подписке.

Для тех, кто находится в Великобритании и Ирландии, бой Фьюри – Нганну будет доступен на TNT Sports за 20 фунтов стерлингов.

В США бой Фьюри – Нганну будет транслировать ESPN+ по системе PPV (pay-per-view, плати и смотри) за 13 долларов.