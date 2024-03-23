Беги кролик, беги, – Фьюри дерзко обратился к Усику во время тренировки: видео

В Саудовской Аравии 18 мая состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. За него будут соревноваться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Сейчас боксеры находятся в тренировочных лагерях. Они готовятся в закрытом режиме и лишь периодически делятся информацией с болельщиками, которые с нетерпением ждут “бой века”.

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Типичный Фьюри

В последнее время Тайсон Фьюри изменил свою пренебрежительную риторику в отношении Александра Усика. Он заявлял, что очень уважает украинца как за его человеческие качества, так и профессиональные.

Однако надолго британца без трэш-тока не хватило. Он опубликовал видео с тренировки, где обратился к украинскому боксеру и в очередной раз назвал его кроликом.

Бем-бем-бем идет Фьюри с пистолетом, поэтому беги, кролик, беги. С Джоном Фьюри работаем над силовыми ударами,

– написал Фьюри.

Смотрите видео с тренировки Тайсона Фьюри

Напомним, что сначала бой между боксерами должен был состояться 17 февраля, однако был перенесен из-за повреждений у Тайсона Фьюри. На этот раз Александр Усик заявил, что он точно выйдет на ринг в указанную дату, если не с британцем, то с любым другим претендентом, которого выберет WBC.