Фьюри назвал своего будущего соперника: "жертва" Кличко принял вызов

Британский боксер Тайсон Фьюри в своих соцсетях назвал имя своего следующего соперника. Ранее сообщалось, что "Цыганский король" выйдет на ринг против Энтони Джошуа.

Тайсон: С нетерпением жду боя

Фьюри сообщил, что проведет следующий поединок бывшим претендентом на пояс Махмудом Чарром.

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С нетерпением жду боя с мужчиной, который действительно хочет сражаться, имеет огонь, желание и сражался против нескольких лучших боксеров. Он снова делает шаг вверх. Выйди туда, Чарр,

– написал Фьюри.

Чарр не стал долго ждать и ответил Фьюри в своих соцсетях.

"Тайсон, ты сделал хороший выбор и принял хорошее решение – сразиться с лучшими. Брат, мы дадим нашим фанатам наибольшее удовольствие всех времен", – отметил боксер.

Что известно о будущем сопернике Фьюри

Чарр однажды сражался за полноценный чемпионский пояс. Он уступил нокауту в 4-м раунде Виталию Кличко в 2012 году, украинец защищал титул WBC.

С 2019 года Чарр выступает под именем Махмуда, которое ему дали родители при рождении. Ранее он был известен как Мануэль.

Почему Фьюри не встретится с Джошуа

Когда Усик сообщил, что не выйдет на ринг в этом году, Тайсон начал искать ему замену. Он обратился к Джошуа, тот даже согласился на встречу.

Фьюри не терпится выйти на ринг, поэтому он не собирается ждать и Энтони.