Бан продолжили: Международная федерация волейбола исключила из своего рейтинга Россию и Беларусь

Некоторые международные федерации сохраняют свою мудрую позицию по отношению к враждебным странам. Одной из таких оказалась федерация волейбола (FIVB).

Состоялось заседание административно-совета Международной федерации волейбола. Его итогом стало продление бана для российских и белорусских команд.

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Показывают пример для других федераций

FIVB еще и убрала эти враждебные страны из своего рейтинга, а все их баллы были заморожены. Здравый смысл волейбольной ассоциации преобладает над абсурдными рекомендациями Международного олимпийского комитета. МОК не только раздает советы, но и раздумывает, как допустить представителей стран-агрессоров на Олимпиаду-2024 в Париж.

Отметим, что данное решение касается не только традиционного волейбола в зале, но пляжного волейбола и волейбола на снегу.

Это решение положительно отразится на местах украинских сборных в мировом рейтинге. Теперь мужская команда должна стать 14-й, а женская – 21-й.

Напомним, что из-за предварительного отстранения от FIVB Россия потеряла право на проведение чемпионата мира-2022, а вместо нее туда поехала Украина и дошла до исторического четвертьфинала соревнований.

В 2022 году Россия потеряла право на проведение ЧМ, а также вместо нее в турнире приняла участие Украина, где дошла до 1/4 финала.