Брюгге – Фиорентина – 1:1

Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)

На стадионе "Ян Брейдел" бельгийский Брюгге принимал итальянскую Фиорентину в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. "Фиалки" имели преимущество благодаря домашней победе в первой встрече со счетом 3:2.

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Фиорентина прошла Брюгге на пути к финалу Лиги конференций

Брюгге нужно было обязательно забивать и эта миссия была воплощена в жизнь на 20-й минуте. Ванакен вырезал подачу от левого угла штрафной площади в зону перед вратарской, где Де Кейпер точно пробил в дальний угол ворот.

Незадолго до перерыва Фиорентина была близка к голу. Белотти сбросил мяч головой к центральному входу в штрафную на Куаме, а тот как вколотил в левую девятку, но попал в верхний каркас, рикошет от которого упал на линию.

Во втором тайме "фиалки" играли лучше, однако долгое время им не везло. Каркас ворот спас Брюгге на 74-й минуте: Бираги мощно вколотил со штрафного в центральной зоне в левый верхний угол, но мяч отскочил от перекладины. Впоследствии удар Куаме приняла на себя стойка.

А на 82-й минуте рефери назначил пенальти. Додо бросил аут с правого фланга, Нико боковыми ножницами перевел мяч на ближнюю, где Мехеле попал ногой по голове Нзолы.

Выполнил одиннадцатиметровый удар Бельтран, который точно пробил в левый нижний угол. Как следствие, 1:1 и Фиорентина благодаря победе в первой встрече стала первым финалистом Лиги конференций.

В финале еврокубка "фиалкам" будет противостоять победитель противостояния между греческим Олимпиакосом и Астон Виллой. Первая встреча в Англии завершилась победой греков со счетом 4:2.