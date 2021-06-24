Съездили в Россию – вернулись с коронавирусом: финны сдают положительные тесты после матчей Евро
Источник:MTVuutiset.fi
Российский Санкт-Петербург несмотря на вспышку коронавируса принимает матчи Евро-2020. Местная власть решила разрешить заполнять стадион на 50% от общей вместимости. Вспышку COVID-19 в России на себе ощутили финские болельщики.
В Санкт-Петербурге рекордное число смертей от COVID-19
На пограничных пунктах Ваалимаа и Нуйямаа у граждан Финляндии, вернувшихся из России, выявлено 86 положительных тестов на коронавирус.
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Речь идет о болельщиках, прибывших в страну из Санкт-Петербурга после матча с Бельгией (0:2), который состоялся 21 июня.
Примерно 800 человек вечером 22 июня пропустили через границу без тестирования из-за загруженности пограничного пункта Ваалимаа. Их обязали изолироваться и сдать тест через 72 часа. Всего же через два пограничных пункта прошли примерно 3600 человек.
- Полная картина заражения будет известна, когда появятся повторные результаты тестов.
По словам местной главного врача Марьи Леса Мянтийми, уже есть случаи, когда туристы, которые вернулись в Финляндию, не шли на самоизоляцию и посещали публичные места.
Вспышка коронавируса в России
- Как сообщает "РБК-Россия", в РФ впервые с января 2021 года выявили более 20 тысяч больных COVID-19. За последние сутки в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19.
- Как свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, только в Петербурге за один день умерли 99 человек.
- В Украине считают, что опасный штамм коронавирус "Дельта" может попасть в нашу страну именно из России.