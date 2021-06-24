Съездили в Россию – вернулись с коронавирусом: финны сдают положительные тесты после матчей Евро

Российский Санкт-Петербург несмотря на вспышку коронавируса принимает матчи Евро-2020. Местная власть решила разрешить заполнять стадион на 50% от общей вместимости. Вспышку COVID-19 в России на себе ощутили финские болельщики.

В Санкт-Петербурге рекордное число смертей от COVID-19

На пограничных пунктах Ваалимаа и Нуйямаа у граждан Финляндии, вернувшихся из России, выявлено 86 положительных тестов на коронавирус.

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Речь идет о болельщиках, прибывших в страну из Санкт-Петербурга после матча с Бельгией (0:2), который состоялся 21 июня.

Примерно 800 человек вечером 22 июня пропустили через границу без тестирования из-за загруженности пограничного пункта Ваалимаа. Их обязали изолироваться и сдать тест через 72 часа. Всего же через два пограничных пункта прошли примерно 3600 человек.

Полная картина заражения будет известна, когда появятся повторные результаты тестов.

По словам местной главного врача Марьи Леса Мянтийми, уже есть случаи, когда туристы, которые вернулись в Финляндию, не шли на самоизоляцию и посещали публичные места.

Вспышка коронавируса в России