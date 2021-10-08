Финляндия – Украина: где смотреть онлайн матч отбора на ЧМ-2022

В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу сыграет важный матч отбора на ЧМ-2022 против команды Финляндии. Болельщики смогут посмотреть этот матч онлайн, а также по телевидению.

Встреча Финляндия – Украина пройдет на "Олимпиаштадион" города Хельсинки и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Финляндия – Украина: где смотреть

В Украине правами на показ матчей сборной Украины владеет группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Финляндии и Украины покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21:40.

Смотреть онлайн матч Финляндия – Украина можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.