Россия выстрадала победу на Евро-2020 в матче с отмененным голом Финляндии: видео

Во втором туре группы B 16 июня встретились сборные Финляндии и России. Матч выдался не слишком зрелищным – судьбу встречи решил единственный гол россиян в конце первого тайма.

Финляндия – Россия (0:1)

Голы: Миранчук, 42+2

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В матче первого тура группы B Финляндия 12 июня встретилась с Данией и получила минимальную победу 1:0. Эта встреча запомнилась не футболом, а падением лидера датчан Кристиана Эриксена, у которого прямо на поле остановилось сердце, к счастью, его спасли.

Со своей стороны сборная России играла против Бельгии. Футболисты страны-агрессора не смогли ничего противопоставить сопернику и крупно проиграли со счетом 3:0. Стоит заметить, что бельгийцы даже не пытались показывать свою лучшую игру и победили на классе.

Первый тайм матча

Поединок начался с владения инициативой сборной России, однако Финляндия очень быстро наказала соперников за дерзость:

нападающий хозяев Йоэль Похьянпало, откликнувшись на подачу партнера с правого фланга, выиграл борьбу в трех россиян и забил гол головой.

Представителей страны-агрессора спас видеоасистент арбитра, который сообщил об офсайде, – взятие ворот отменили.

После этого момента финны отдали мяч российским футболистам и продолжили игру от обороны. Это привело к момента у их ворот – на 10 минуте Оздоев получил "круглого" в штрафной, но пробил сильно выше ворот.

За несколько минут Дзюба попытался на выполнение распечатать ворота Финляндии с линии штрафной и попал в штангу. В центре эпизода оказался лайнсмен, который, подняв флажок, зафиксировал положение вне игры.

На 20 минуте лидер атак финнов Йоэль Похьянпало продрался через центр и выбежал один на один с Сафоновым, но в последний момент центрбэк россиян Дивеев успел в подкате заблокировать удар и перевел мяч на угловой.

. Внутри первого тайма правый защитник российской сборной Марио Фернандес в борьбе получил травму. На поле появились медики, которые в течение нескольких минут оказывали ему помощь. В итоге он покинул поле на носилках , а тренер провел замену.

В течение следующих 20 минут игра несколько успокоилась – инициатива поочередно переходила от одной команды к другой. Футболисты создали несколько полумоментов, но серьезной опасности у ворот Градецки и Сафонова не было.

Однако, под занавес первого тайма Финляндия невнимательно сыграла в своей штрафной против Миранчука. Он получил мяч от Дзюбы и обводным ударом в дальний угол поразил ворота финской сборной.

Первый тайм матча Финляндия – Россия: видео

Вторая половина встречи

Второй тайм начался с момента лидера атаки Финляндии Теему Пуки – он чуть не вышел на рандеву с Сафоновым и попытался забить с линии штрафной, но ему помешал защитник и мяч ушел выше.

Через несколько минут Пуки во второй раз угрожал воротам россиян. Он вошел в штрафную с левого фланга и решился на удар – пробил прямо в руки голкиперу российской сборной.

На 72 минуте Россия выбежала в контратаку и Дзюба удобно выкатил "круглого" Кузяеву. Тот целил в дальний, но Градецки в прекрасном прыжке вытащил мяч из нижнего угла и спас свою команду.

В конце встречи финская сборная попыталась пойти на финальный штурм российских ворот. Однако забить не удалось – в итоге, поединок завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу России.

Финляндия - Россия: видеообзор матча