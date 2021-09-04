Финляндия обыграла Казахстан и опустила Украину на третье место в отборе на ЧМ-2022: видео

Сборная Финляндии одержала первую победу в отборе на чемпионате мира по футболу. В домашнем матче финны обыграли сборную Казахстана и обошли Украину.

Для сборной Финляндии это был лишь третий матч отбора на мундиаль. В первом матче финны сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной, а во втором – против Украины.

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В третьем матче отбора в субботу, 4 сентября, финны принимали дома сборную Казахстана. Матч выдался довольно ровным, поэтому обе команды создали немало возможностей, чтобы отличиться.

Но забить гол удалось лишь один раз хозяевам поля. Во втором тайме после навеса Уронена Похьянпало головой отправил мяч в ворота.

Сборная Финляндии победила и с пятью очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022. Финны обошли сборную Украины, потеснив нашу команду на третье место. У украинцев пять очков после пяти матчей – они все были сыграны вничью.