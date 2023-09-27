Не все так легко, как агрессоры планировали: еще три европейских страны отказались играть с Россией

Группировка государств, не готовых идти на поводу России, становится все больше. Только совместными усилиями можно добиться вожделенного.

Еще три страны отказались выходить на один газон с российскими командами. Очередными протестующими стали Дания, Финляндия и Швеция.

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Никто не собирается с ними соревноваться

УЕФА решила "издеваться" над Украиной и всем цивилизованным миром. Сначала европейский союз решил разрешить российским арбитрам приступить к работе на международной арене. УЕФА же не собирается стоять на месте, несмотря на то, что "тормозит". Дело дошло до юношеских футбольных команд из страны-агрессора U-17, которые получили возможность играть без национальной символики, гимна и на нейтральной территории, хотя и это не отнимает у них возможность работать в пользу пропаганды.

Но вот ряд стран сразу же вступились за Украину, продемонстрировав свою солидарность и нежелание подчиняться несправедливому слову европейского союза. Сначала к коалиции "не согласование с УЕФА" присоединилась Великобритания, а позже и Польша с Литвой. "Группировка" не закрыла дверь, поэтому очередными протестующими стали Швеция, Финляндия и Дания.

Футбольная ассоциация Швеции не поддерживает решение УЕФА о допуске молодежных сборных России U-17 к соревнованиям УЕФА. Сборные Швеции не должны играть против России ни в Швеции, ни за рубежом. Российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к международным соревнованиям, пока идет война против Украины. В мае 2024 года в Швеции будет организован финал Чемпионата Европы U-17. Мы не допускаем к участию в этом турнире сборную России, которая могла пройти квалификацию,

– говорится в сообщении Федерации футбола Швеции.

Финны, в свою очередь, отметили, что россияне – им не соперники: "Наше предыдущее решение все еще в силе: сборные Финляндии по футболу и футзалу пока не будут играть против российских или белорусских команд в любых возрастных категориях". Датчане оказались полностью солидарными и такими же жесткими: "Мы не собираемся видеть сборную Дании в матчах против сборной России, независимо от возрастных категорий. Я хотел бы это подчеркнуть. Наша позиция такая же, какой она была всегда".