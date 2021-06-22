Бельгия дожала Финляндию в матче с автоголом вратаря: видео

В понедельник, 21 июня, состоялись заключительные матчи Группы В чемпионата Европы по футболу-2020. Лидер группы Бельгия победила Финляндию – 0:2.

Финляндия – Бельгия 0:2

Гол: Градецки, 74( авт.), Лукаку, 81

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Решающий этап группового раунда Евро – 2020 подобрался и к квартету B, где есть ярко выраженный лидер – команда Роберто Мартинеса, а также претендент на выход в плей-офф – подопечные Маркку Канерви.

Перед "совами" стояла задача минимум – не проиграть, так как это позволило им выйти в следующий раунд, независимо от исхода параллельного поединка.

На старте матча ничего интересного на поле так и не произошло. Бельгийцы удерживали мяч, однако никак не могли перейти к атакующим действиям.

Первый момент во встрече произошел на 34-й минуте. Доку мощным ударом замкнул навес в штрафную – защитник в последний момент успел заблокировать.

В конце первого тайма Лукаку с убийственного расстояния головой замкнул навесную передачу в штрафную – голкипер в великолепном прыжке спасает ворота своей команды. А еще через мгновение Доку опасно пробивал из пределов штрафной – голкипер на месте.

После перерыва бельгийцы прибегли к тактике, которую выбрали еще в начале матча – они контролируют мяч на чужой половине поля и ждут пока оборона соперника откроется для быстрой атаки.

Все же, на 65-й минуте Бельгия нашла свой шанс, но VAR внес коррективы. Де Брюйне отдал мяч в центр штрафной на Лукаку, который не избежал офсайда и пробил в правый угол.

На 74-й минуте бельгийцы наконец открыли счет во встрече. Де Брюйне мастерски навесил в штрафную, где Вермален головой замкнул – мяч попал в стойку и рикошетом от нее в Градецки, от которого уже попал в сетку.

Видео автогола Градецки

За несколько минут Бельгия поставила точку в матче. Де Брюйне с левого фланга отдал передачу в центр штрафной, где Лукаку развернулся на приеме, и пробил с правой ноги в дальний угол.

Таким образом, Бельгия выиграла все три матча группового этапа Евро-2020 и стала абсолютным победителем группы В. Финляндия благодаря поражению России сохраняет шансы на выход в плей-офф с третьего места.

Финляндия – Бельгия видеообзор