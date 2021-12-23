В Финляндии перед хоккейным матчем вместо гимна Беларуси включили гимн Палау: видео инцидента

Минское Динамо в очередном матче КХЛ проиграло в среду вечером в гостях финскому Йокериту в овертайме (1:2). Матч отличился скандалом: перед началом встречи хозяева вместо гимна Беларуси включили гимн Палау.

В твиттере финской команды инцидент объяснили технической ошибкой.

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"Из-за технической проблемы вместо гимна Беларуси прозвучал не тот гимн. Йокерит глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубом и непосредственно команде Динамо", – говорится в сообщении.

Интересно, что в связи с политической обстановкой в ​​Беларуси болельщики Йокерита были категорически против поездки своей команды в Минск. В результате финны не отправились на гостевую игру, а КХЛ засчитала для них техническое поражение.

Видео инцидента

Добавим, что игра в Финляндии завершилась победой Йокерита в овертайме со счётом 2:1. Финны идут на втором месте в Западной конференции, а Динамо занимает 8-е место.

Реакция Беларуси

В Федерации хоккея Беларуси после инцидента выразили "глубокое разочарование действиями организаторами матча" и связали инцидент с политикой.

"Прошедший сезон уже показал нам склонность финского клуба к влиянию разных политических сил, кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимали попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча Йокерита в Минске и перевод его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий", – заявили в Минске.