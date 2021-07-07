Финикс обыграли Милуоки в первом матче Финала НБА: видео

В первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации Финикс Санз победил Милуоки Бакс со счетом 118:105.

Финикс – Милуоки118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29)

Счет в серии 1: 0

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Самым результативным игроком Санз стал Крис Пол, набравший 32 очка и 9 передач.

Отметим, что лидер Бакс Яннис Адетокумбо, у которого была травма, принял участие в поединке. Он провел на паркете 35 минут 21 секунду и за это время набрал 20 очков и 17 подборов.

Второй матч финальной серии с участием этих команд пройдет 9 июля.

В финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации Финикс одолел Лос-Анджелес Клипперс со счетом 4:2 в серии, а в финале Восточной конференции Милуоки победил Атланту Хоукс также со счетом 4:2.

Финикс – Милуоки видеообзор