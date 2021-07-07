Фінікс – Мілуокі 118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29)

Рахунок у серії 1:0

До слова Фінал НБА: хто стане чемпіоном та чим цей фінал унікальний

Найрезультативнішим гравцем Санз став Кріс Пол, який набрав 32 очки і 9 передач.

Відзначимо, що лідер Бакс Янніс Адетокумбо, у якого була травма, взяв участь в поєдинку. Він провів на паркеті 35 хвилин 21 секунду і за цей час набрав 20 очок і 17 підбирань.

Другий матч фінальної серії за участю цих команд пройде 9 липня.

У фіналі Західної конференції Національної баскетбольної асоціації Фінікс здолав Лос-Анджелес Кліпперс з рахунком 4:2 в серії, а в фіналі Східної конференції Мілуокі переміг Атланту Хоукс також з рахунком 4:2.

Фінікс – Мілуокі відеоогляд