Финансовые проблемы: Луческу рассказал, почему Динамо не покупает футболистов
10 февраля 2022 , 18:57Читати новину українською
Источник:Аjansspor
Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о кадровой ситуации в команде. В частности, румын заявил о финансовых проблемах в клубе.
Динамо перед стартом сезона 2021/22 приобрело только Виттинью, делая ставку на собственных питомцев. Перебравшийся в Эвертон Миколенко должен заменить еще один воспитанник киевлян – Владислав Дубинчак.
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"Мы пытаемся справиться с теми молодыми талантами, которые у нас есть. Я не могу подписывать больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все хорошо. Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Я верю, что Динамо с каждым годом будет только лучше", – заявил Луческу.
Что известно о Динамо в зимний перерыв
- Динамо выиграло 8 из 10 матчей на тренировочных сборах перед стартом весенней части сезона.
- Первую часть сезона Динамо завершило на второй строчке Премьер-лиги. От Шахтера столичный клуб отстает всего на два очка.
- Киевляне вылетели из еврокубков, заняв четвертую строчку в группе Лиги чемпионов.