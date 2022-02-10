Финансовые проблемы: Луческу рассказал, почему Динамо не покупает футболистов

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о кадровой ситуации в команде. В частности, румын заявил о финансовых проблемах в клубе.

Динамо перед стартом сезона 2021/22 приобрело только Виттинью, делая ставку на собственных питомцев. Перебравшийся в Эвертон Миколенко должен заменить еще один воспитанник киевлян – Владислав Дубинчак.

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"Мы пытаемся справиться с теми молодыми талантами, которые у нас есть. Я не могу подписывать больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все хорошо. Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Я верю, что Динамо с каждым годом будет только лучше", – заявил Луческу.

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