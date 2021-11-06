Финальная стадия переговоров: Шевченко может возглавить итальянский клуб Серии A

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить старейший итальянский клуб Дженоа. Сообщается, что сейчас он ведет переговоры с руководством "грифонов".

У Шевченко есть возможность вернуться в Италию

Самый старый итальянский клуб решил сменить тренера, поскольку каденция главного наставника Дженоа Давиде Баллардини подходит к концу.

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Также отмечают, что самому Баллардини еще не сообщили об увольнении. А потребность в новом наставнике связана с не слишком удачными выступлениями команды. Дженоа за 12 туров набрал всего 9 очков и находится на 15-й позиции в турнирной таблице Серии A.

Издание La Gazzetta dell сообщает, что ранее главным кандидатом на должность тренера итальянской команды был Андреа Пирло. Однако Андрей Шевченко в последний момент опередил его.

По словам авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, о назначении украинского специалиста на должность наставника "грифонов" сообщат уже в ближайшее время.

Он также утверждает, что у Шевченко есть два варианта: трехлетнее соглашение, или же двухлетний контракт с опцией продления на третий год.

15 ноября американская инвестиционная компания "777 Partners" официально станет новым руководством клуба. Они хотят, чтобы Дженоа был узнаваем не только в Италии, но и за рубежом.