Закрыли глаза на ляпы: в Реале определились с голкипером на финал Суперкубка против Барселоны

Уже в воскресенье 14 января Реал встретится с Барселоной в финале Суперкубка Испании. Чем ближе к матчу, тем больше разговоров появляется вокруг голкиперского выбора Карло Анчелотти.

Главной темой для разговоров был вопрос: "Кто будет защищать владения Реала в финале Суперкубка Испании против Барселоны – Андрей Лунин или Кепа?" В европейской печати было много критики в сторону Кепы, проведшего провальный полуфинал против мадридского Атлетико.

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Анчелотти снова доверит место не Лунину

Поэтому считали, что тренерский штаб "сливочных" во главе с Карлом Анчелотти сделает правильные выводы и посадит арендованного у Челси голкипера на скамейку запасных в следующем поединке. Но, по информации Relevo, так не произойдет. Похоже, что Анчелотти сам противоречит своим словам.

Именно Кепи после всех его ляпов и неуверенной игры доверят место в старте в финальном матче против "блаугранаса".

Интересно, что ранее Marca сообщала, что в мадридском клубе разделили игровое время обоих голкиперов и определили турниры, где будет играть Кепа, а Лунин. Однако там не шла речь о финале Суперкубка.

Финал Суперкубка Испании Реал-Барселона состоится 14 января в 21:00 по Киеву. Отметим, что "Королевский клуб" в 17-е встретится с каталонцами в рамках Суперфинала страну. До этого мадридцы одержали 9 побед, а "блаугранас" – 5. Еще 2 поединка сводились к мировой.

Для Кепы следующий матч станет уже 18-м в текущем сезоне-2023/2024. Пока 17 пропущенных голов и 7 "сухих" поединков.