Фейлы Рашфорда и Санчо и чемпионский сейв Доннаруммы: серия пенальти финала Евро-2020 – видео

Сборная Италии стала только второй командой, выигравшей чемпионат Европы в серии пенальти. На Евро-2020 "Скуадре адзурре" дважды пришлось пробивать одиннадцатиметровые после матча.

Италия прошла в полуфинал благодаря тому, что в серии пенальти победила команду Испании. В финале Евро-2020 против Англии история повторилась – Италии вновь пришлось одержать победу по пенальти.

Как это было Все дороги ведут в Рим: Италия ошеломила Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти

Ход серии пенальти в финале Евро-2020

Англия лучше начала серию: на гол Берарди и упущенный шанс Белотти хозяева "Уэмбли" ответили точными ударами Кейна и Магуайра.

После этого Пикфорд был близок, чтобы отразить удар Бонуччи, но не дотянулся до мяча. В то же время в Англии свою возможность упустил Рашфорд, пробив в штангу. Сразу вперед Италию вывел Бернардески, после чего Доннарумма отразил удар Санчо.

Принести победу "Скуадре адзурре" мог Жоржиньо. Но хавбек Челси не переиграл Пикфорда. Решающий пенальти не забил Сака. Удар игрока Англии отразил Доннарумма.

Италия – Англия: видео серии пенальти