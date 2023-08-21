"Миля, где ты, а где защита": звезды сборной Украины сыграли роль в фильме "Довбуш" – видео промо

Артем Милевский и Артем Федецкий решили присоединиться к украинской кинопремьере. Экс-игроки сборной Украины порадовали болельщиков веселым роликом.

24 августа 2023 года на экраны кино выйдет приключенческо-исторический экшн "Довбуш", пишет 24 канал. Лента украинского производства является одной из самых дорогих в истории – 120 миллионов гривен.

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Главную роль в фильме сыграет украинский актер Сергей Стрельников. Кроме этого, участие в съемке киноленты приняли двое бывших игроков сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий.

Ребята получили эпизодическую роль в киноленте режиссера Олеся Санина, но какую именно – не уточняется. Также двое Артемов снялись в проморолике "Довбуша". Особенно поразил украинский язык Милевского, ранее общавшийся исключительно на русском.

Промо от Милевского и Федецкого:

Сюжет киноленты "Довбуш"

События фильма проходят в Карпатах в начале XVII века. Из-за жесткого правления польской шляхты гуцулы убегают в горы, а Олекса Довбуш с братом Иваном становятся опришками.

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Олекса готовит месть господам за убийство их родителей. Шляхта пытается его уничтожить, а гуцулы готовят восстание. Довбуш становится легендарным рыцарем, вдохновляющим будущие поколения бороться за родную землю.

Трейлер к фильму "Довбуш":

Процесс съемки киноленты начался еще в 2018 году, но его прерывали из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны. Кроме Сергея Стрельникова, главные роли в фильме достались Алексею Гнатовскому, Дарье Плахтий, Агате Бузек, Матеушу Костюкевичу и Ростиславу Держипольскому.