Украинский нападающий стал героем матча Лиги конференций: видео гола

Латвийская Рига 7 июля провела свой первый матч первого квалификационного круга Лиги конференций. Гостям удалось переиграть Дерри Сити.

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Собравшиеся на трибунах болельщики увидели по голу в каждом из таймов. Однако забивали исключительно футболисты соперника, пишет 24 канал.

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В конце первого тайма Габриэль Рамос, который передал Филиппову, открыл счет во встрече. на перерыв Рига ушла с минимальным преимуществом на табло. На 68-й минуте гости из Латвии удвоили счет. Александр Филиппов замкнул прострел Аурелио, отлично сыгравший на фланге.

Украинский форвард добавил к ассисту еще и гол.

В итоге – 0:2, победа Риги на выезде.

За сезон украинец провел 18 поединков, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество ассистистов.

Филиппов выступает за Ригу на правах аренды, рассчитанной до конца 2022-го. Контракт Александра принадлежит бельгийскому Сент-Трюйдену.

Ответный матч состоится 14 июля.

Видео гола Филиппова