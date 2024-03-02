Нокаутирует за несколько раундов": Хргович сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну

Филип Хргович поделился мнением о поединке между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. По мнению Хрговича, Джошуа должен победить бывшего чемпиона UFC.

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказал мнение о поединке между бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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Хргович считает Джошуа фаворитом боя с Нганну

Бой Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Победитель встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

Я прогнозирую, что Джошуа нокаутирует его за несколько раундов, потому что Фрэнсис не сможет противостоять комбинационности Энтони. Фьюри не является комбинационным панчером,

– сказал Хргович.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.