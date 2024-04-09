На Прикарпатье будут судить командира ТЦК, который взял на фиктивную службу футболистов

Командира охраны Ивано-Франковского ТЦК обвиняют в организации фиктивной службы для игроков Прикарпатья. Сами же футболисты никакие военные обязательства не выполняли.

В прошлом году футбольный клуб Прикарпатье из Ивано-Франковска попал в громкий скандал. Футболисты клуба получили обвинения в фиктивном прохождении военной службы.

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Будут судить за организацию фиктивной службы

Еще в феврале 2022 года, в начале полномасштабной войны, 14 игроков и тренеров Прикарпатья якобы вступили в ряды ВСУ. Об этом даже было официально объявлено самим клубом.

Впрочем, позже появилась информация, что командир роты охраны ивано-франковского областного ТЦК помогал членам клуба обходить закон. ГБР объявило ему подозрение, обвинив в службе футболистов только "на бумаге".

Как сообщает Офис Генерального прокурора Украины, Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона направила в суд обвинительный акт в отношении командира роты охраны.

Колоссальные убытки государству

Расследование установило, что под руководством обвиняемого фиктивно служили семь военнослужащих. Среди них – игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды. Сами же спортсмены на службу не появлялись и никаких военных обязанностей не выполняли.

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Сумма нанесенного Украине ущерба за обеспечение этих "служащих" составляет 1,5 млн грн. Часть из этих средств командир вернул на этапе досудебного расследования. Его отстранили от должности и взяли под стражу.

Отметим, что сейчас Прикарпатье выступает в Первой лиге, что является вторым по уровню дивизионом чемпионата Украины. Иванофранковцы попали в группу борьбы за выход в УПЛ, но там пока идут на последнем десятом месте.