Молодые российские спортсмены продолжают массово убегать из страны 404. Недавно список беженцев пополнила перспективная фигуристка София Самоделкина.

Российская террористическая федерация из-за полномасштабной военной агрессии против Украины оказалась в международной изоляции. Такая перспектива не слишком радует молодых спортсменов из РФ, рассчитывающих добиться успехов в своей карьере. Это обусловило массовый отток атлетов из страны-агрессора, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как можно дальше от России

В пятницу, 4 августа, стало известно, что российская фигуристка София Самоделкина получила гражданство Казахстана. Спортсменка сознательно сделала свой выбор, отказавшись от книжечки с двуглавой курицей на обложке.

Однако страна-террорист не торопится отпускать одну из своих перспективных спортсменок. Пока известно, что федерация фигурного катания России не дала разрешение на выступления под флагом Казахстана. Представители фигуристки требуют ее отпустить, приводя пример ситуации Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, с июня 2023 года выступающих за команду Грузии.

Известно, что София Самоделкина в ускоренном порядке получила паспорт Казахстана. Это вышло благодаря тому, что один из родственников фигуристки проживает в этой стране. Законы Казахстана запрещают иметь два паспорта, поэтому Самоделкина должна была отказаться от российского гражданства.

Ожидается, что Самоделкина сможет выступать за сборную Казахстана в 2024 году.

Что известно о Самоделкиной

16-летняя фигуристка выступает в одиночном катании.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряную призершу Олимпийских игр Александру Трусову.

В 2021 году была вице-чемпионкой Гран-при среди юниоров в Словении (2021).

Победительницей финала Кубка России среди юниоров (2020).