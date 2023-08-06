Російська терористична федерація через повномасштабну військову агресію проти України опинилася в міжнародній ізоляції. Така перспектива не надто тішить молодих спортсменів з РФ, які розраховують досягти успіхів у своїй кар'єрі. Це зумовило масовий відтік атлетів з країни-агресора, пише 24 Канал з посилання на російські ЗМІ.

Читайте також "Надсилали фото мертвих бійців": росіяни погрожували Харлан та бажали українці "здохнути"

Якомога далі від Росії

У п'ятницю, 4 серпня, стало відомо, що російська фігуристка Софія Самодєлкіна отримала громадянство Казахстану. Спортсменка свідомо зробила свій вибір, відмовившись від книжечки з двоголовою куркою на обкладинці.

Проте країна-терорист не поспішає відпускати одну зі своїх перспективних спортсменок. Наразі відомо, що федерація фігурного катання Росії не дала дозвіл на виступи під прапором Казахстану. Представники фігуристки вимагають її відпустити, наводячи приклад ситуації Діани Девіс та Гліба Смолкіна, які з червня 2023 року виступають за команду Грузії.

Відомо, що Софія Самодєлкіна в прискореному порядку отримала паспорт Казахстану. Це сталося завдяки тому, що один з родичів фігуристки проживає в цій країні. Закони Казахстану забороняють мати два паспорти, тому Самодєлкіна повинна була відмовитися від російського громадянства.

Очікується, що Самодєлкіна зможе виступати за збірну Казахстану у 2024 році.

Що відомо про Самодєлкіну

16-річна фігуристка виступає в одиночному катанні.

У минулому сезоні Самодєлкіна виграла етап Гран-прі Росії в Самарі, випередивши срібну призерку Олімпійських ігор Олександру Трусову.

У 2021 році була віцечемпіонкою Гран-прі серед юніорів у Словенії (2021)

Переможницею фіналу Кубка Росії серед юніорів (2020).