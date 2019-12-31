Правило определения положения вне игры в футболе может вскоре подвергнуться изменениям.

По информации The Times, ФИФА в настоящее время рассматривает новый способ определения офсайда, при котором игрок будет находиться вне игры только в том случае, если всем телом будет ближе к воротам, чем соперник.

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При этом мнения относительно потенциального нововведения в организации разделяются – многие опасаются, что после изменения правила нападающие получат значительное преимущество перед защитниками, и баланс в игре будет нарушен.

Если ФИФА все же решится на изменение, то ей следует обратиться в International FA Board (IFAB) – организацию, которая отвечает за правила в футболе, – которая затем проведет испытания нововведения и, в случае успешного результата, внесет изменения в законы игры.

Напомним, последнее изменение правила определения офсайда произошло в 1990 году. До этого игрок находился вне игры, когда располагался на одном уровне с соперником.