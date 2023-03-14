Шанс для сборной Украины: ФИФА утвердила революционный формат ЧМ, на котором сыграют 48 команд
Источник:сайт ФИФА
Теперь шансы сборной Украины попасть на чемпионат мира могут значительно увеличиться. На главном турнире планеты участие будет принимать 48 команд, вместо привычных 32-х.
ФИФА внесла революционные изменения в формате чемпионатов мира, которые вступят в силу уже в следующем Мунидале – в 2026 году. Выросло количество групп и плей-офф раундов.
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Проект утвержден на заседании Совета ФИФА в столице Руанды Кигали. На следующем ЧМ, которое примут США, Канада и Мексика, 48 команд будут разбиты на 12 групп по 4 сборные в каждой. Первые два места, а также 8 лучших сборных, которые займут третье место, будут квалифицированы в 1/16 финала турнира. В течение 39 дней состоится 104 матча вместо нынешних 64.
Также ФИФА планирует сократить время на подготовку сборных перед главным турниром планеты с 23-х дней до 16-ти, что немного меньше, чем в предыдущих летних турнирах. Однако это вдвое больше, чем игрокам было предоставлено перед чемпионатом мира в Катаре, на что футболисты жаловались.
Не реализуемый замысел
- Ранее ФИФА рассматривала вариант, чтобы создать 16 групп, в которых будет три команды. Всемирная организация объясняла такую инициативу тем, что такие группы будут более конкурентоспособны.
- Также ФИФА считала, что такой способ проведения ЧМ снизит количество договорных матчей на турнире.