Шанс для сборной Украины: ФИФА утвердила революционный формат ЧМ, на котором сыграют 48 команд

Теперь шансы сборной Украины попасть на чемпионат мира могут значительно увеличиться. На главном турнире планеты участие будет принимать 48 команд, вместо привычных 32-х.

ФИФА внесла революционные изменения в формате чемпионатов мира, которые вступят в силу уже в следующем Мунидале – в 2026 году. Выросло количество групп и плей-офф раундов.

Достойно внимания Революционный акт дружбы: КОНКАКАФ и КОМЕБОЛ объединятся и создадут три новых турнира

Праздник футбола продлится дольше

Проект утвержден на заседании Совета ФИФА в столице Руанды Кигали. На следующем ЧМ, которое примут США, Канада и Мексика, 48 команд будут разбиты на 12 групп по 4 сборные в каждой. Первые два места, а также 8 лучших сборных, которые займут третье место, будут квалифицированы в 1/16 финала турнира. В течение 39 дней состоится 104 матча вместо нынешних 64.

Также ФИФА планирует сократить время на подготовку сборных перед главным турниром планеты с 23-х дней до 16-ти, что немного меньше, чем в предыдущих летних турнирах. Однако это вдвое больше, чем игрокам было предоставлено перед чемпионатом мира в Катаре, на что футболисты жаловались.

Не реализуемый замысел

Ранее ФИФА рассматривала вариант, чтобы создать 16 групп, в которых будет три команды. Всемирная организация объясняла такую инициативу тем, что такие группы будут более конкурентоспособны.

Также ФИФА считала, что такой способ проведения ЧМ снизит количество договорных матчей на турнире.

теперь от Европы на Муниадль сможет уехать 16 сборных, вместо 13, участвовавших на последнем ЧМ. Это дарит сборной Украины больше шансов попасть на чемпионат мира, однако система отбора на турнир пока неизвестна.