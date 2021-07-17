ФИФА тестирует революционные изменения правил в футболе: что они предусматривают

ФИФА тестирует новые правила в футболе, которые испытают во время Future of Football Cup – молодежного турнира для футболистов младше 19 лет. Изменения предусматривают 2 тайма по 30 минут и неограниченное количество замен.

В турнире пока участвуют юношеские команды ПСВ, АЗ, РБ Лейпциг и Брюгге. Турнир проходит в Нидерландах.

Заметьте Украина сохранила место в рейтинге ФИФА несмотря на ничью с Бахрейном

Новые правила футбола

Молодежные команды первыми протестируют пять нововведений, которые впоследствии могут ввести. На данный момент говорится о:

разделении времени игры на 2 тайма по 30 минут каждый. Более того, игра и соответственно время останавливаются при каждом перерыве как в баскетболе;

возможность вводить неограниченное количество замен;

разрешение разыгрывать ауты ударом ногами;

возможность самому разыгрывать свободные удары (ауты, от ворот и т.п.);

5-минутная дисквалификация каждый раз, если игрок получает желтую карточку (за вторую желтую наказание остается прежним – изъятие).

Предварительно известно, что именно по результатам турнира ФИФА оценит изменения и рассмотрит возможность их представления на Международном совете, который их должен принять.

Читайте больше Украина без побед удержалась в топе рейтинга ФИФА