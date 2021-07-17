В турнірі наразі беруть участь юнацькі команди ПСВ, АЗ, РБ Лейпциг та Брюгге. Турнір відбувається в Нідерландах.
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Нові правила футболу
Молодіжні команди першими протестують п'ять нововведень, які згодом можуть запровадити. Наразі мовить про:
- поділ часу гри на 2 тайми по 30 хвилин кожен. Ба більше, гра й відповідно час зупиняються при кожній перерві наче у баскетболі;
- можливість вводити необмежену кількість замін;
- дозвіл розігрувати аути ударом ногами;
- можливість самому розігрувати вільні удари (аути, від воріт тощо);
- 5-хвилинна дискваліфікація щоразу, якщо гравець отримує жовту картку (за другу жовту покарання залишається тим самим – вилучення).
Попередньо відомо, що саме за результатами турніру ФІФА оцінить зміни та розгляне можливість їхнього подання на Міжнародну раду, яка їх має ухвалити.
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