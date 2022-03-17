ФИФА рассматривает вариант с предоставлением прямой путевки на ЧМ-2022 сборной Украины

24 марта подопечные Александра Петракова мамы сыграли бы в стыковом матче плей-офф против команды Шотландии. Однако из-за войны этого матча перенесли на июнь.

Новая дата предстоящего поединка пока неизвестна. Победитель встретится в финале стыков с Уэльсом или Австрией, которые так и сыграют 24 марта. Матч за выход на чемпионат мира-2022 тоже состоится в июне.

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Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни рассказал, что ФИФА рассматривает вариант с предоставлением прямой путевки на чемпионат мира-2022 сборной Украины.

Обсуждалось, можно ли сделать для Украины дополнительное место через ужасные времена, которые они переживают. Нам было бы очень удобно, чтобы Украина получила прямую путевку на чемпионат мира, а другие три команды боролись бы между собой за еще одно место.

– сказал представитель Уэльса.

"Но это означало бы дополнительную команду на чемпионате мира, поскольку осталось три команды – мы сами, Шотландия и Австрия – и для нас очень важно пройти квалификацию на чемпионат мира", – отметил Ноэл.

Также он заявил, что вписать дополнительную команду очень тяжело.

"Мы хотим дать Украине как можно больше времени, чтобы они заявили, что готовы играть в июне. Никто не говорит о переносе на другую дату после июня. Существует возможность, что Украина вообще не сыграет, но никто не хочет этого. Мы будем стараться обеспечить проведение матчей Лиги наций, но финал плей-офф отбора на чемпионат мира будет иметь преимущество", – добавил Ноэл.