Футбол станет более зрелищным: ФИФА готовит революцию в правилах игры

Тема офсайда всегда вызывает жаркие дискуссии после противоречивых матчей. Даже введение VAR не застраховало арбитров от ошибок.

ФИФА и IFAB (Международный совет футбола) уже работают над новой концепцией офсайда, которая позволит сделать матчи более динамичными и интересными. Кроме того, новое определение положения "вне игры" значительно упростит работу арбитров.

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Новое определение офсайда

Согласно новым правилам, положение "вне игры" будет считаться лишь в том случае, если тело игрока полностью опережает обороняющегося футболиста. Другими словами, когда часть тела атакующего футболиста находится на одной линии с последним игроком защиты соперника, это не может считаться офсайдом.

Разработчики изменений считают, что новые правила позволят избежать спорных ситуаций, когда нарушение происходит с очень малым отрывом, практически незаметным для глаз, но оно определяется VAR. И это во многих случаях оказывает влияние на футбольное зрелище.

Новые правила офсайда сначала протестуют в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Если новинка приживется ее внедрят для всего профессионального футбола.

На изменениях правила офсайда настаивал бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, занимающий должность директора по развитию мирового футбола ФИФА. Ожидается, что это не последняя поправка к правилам футбола.