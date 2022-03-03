ФИФА определился с судьбой противостояния Польши и России в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Сборная Польши автоматически пробилась в финал плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2022 года. ФИФА не намерена искать замену для сборной России.

Россия осталась без футбола

Таким образом Польша автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. Официального решения ФИФА на этот счет пока нет, но ожидается, что оно будет озвучено до пятницы, 4 марта.

К слову Все соперники России в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 отказались с ней играть

Также чиновники высшего футбольного органа планеты рассматривали вариант о проведении финального шарика между тремя командами, но от него были вынуждены отказаться из-за сложностей с организацией логистики в краткий временный период.

Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.

Добавим, что сборная Украины в своем полуфинале плей-офф должна сыграть в Глазго с командой Шотландии. В случае успеха команду Александра Петракова ждет противостояние с победителем пары Уэльс – Австрия.

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