Церемония вручения награды лучшему среди лучших состоится 27 февраля 2023 года. Последним победителем в номинации стал голкипер Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди.

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Список соискателей

Алиссон Беккер

30-летний вратарь Ливерпуля смог достичь со своей командой финала Лиги Чемпионов. На чемпионате мира-2022 был основным голкипером сборной Бразилии, не смотря на сложного конкурента в лице Эдерсона. Латиноамериканская сборная завершила свои выступления в четвертьфинале мундиаля, а Беккер пропустил только 2 мяча.

Ясин Буну

31-летний голкипер Севильи помог сборной Марокко стать сенсацией ЧМ-2022, дойдя до полуфинала турнира. Буну выиграл серию пенальти в 1/8 против сборной Испании, не пропустив ни одного мяча.

Тибо Куртуа

30-летний вратарь Реал Мадрида стал, возможно, главным героем "сливочных" в финальном поединке ЛЧ против Ливерпуля (1:0). Куртуа за этот матч получил награду лучшего игрока. Но вот сборная Бельгии на ЧМ-2022 удивила в отрицательном смысле, не преодолев групповой этап.

Доминик Ливакович

27-летний голкипер загребского Динамо стал бронзовым призером ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Ливакович на мундиале в Катаре выиграл две серии пенальти (против Японии в 1/8 и Бразилии в 1/4), а его феерический матч против сборной Бразилии запомнится еще долго.

Майк Меньян

27-летний вратарь Милана вместе со своим клубом стал чемпионом Италии. На ЧМ-2022 за сборную Франции ему сыграть не удалось из-за травмы. Хотя неизвестно, место ли в стартовом составе для него было бы обеспечено, поскольку у французов есть штатный голкипер – Уго Льорис.

Эмилиано Мартинес

30-летний голкипер Астон Виллы уже получил одну награду – лучшему вратарю ЧМ-2022. Он вместе со своей сборной Аргентины торжествовал мундиаль в Катаре, выиграв серию пенальти в финале ЧМ против сборной Франции. Также голкипер оставил свою команду в игре невероятным сэйвом на последних секундах дополнительно времени в финале.

Мануэль Нойер

36-летний голкипер мюнхенской Баварии выиграл Бундеслигу со своим клубом. На ЧМ-2022 откровенно не удивил, плохо отыграв свои матчи на мундиале, а сборная Германии второй ЧМ не смогла преодолеть групповой этап.